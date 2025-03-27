Макрон оголосив про плани розгортання «сил стримування» в Україні

Емманюель Макрон, фото: Free Malaysia Today (FMT)

https://racurs.ua/ua/n205126-makron-ogolosyv-pro-plany-rozgortannya-syl-strymuvannya-v-ukrayini.html

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В Україні можуть розгорнути «сили стримування».

Про це на прес-конференції після зустрічі «Коаліції охочих» у Парижі розповів президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє SkyNews.

Зазначається, що термін «сили стримування» суттєво відрізняється від «миротворчих сил», які обговорювалися до цього часу. За словами Макрона, ця ідея була висунута Великої Британією та Францією на прохання України.

Макрон зазначив, що «сили стримування» все ще перебувають на стадії планування, очікується, що їх створення стане результатом зусиль кількох країн. «Сили стримування» не будуть перебувати на лінії зіткнення — їх розгорнуть у «стратегічних районах».

Макрон зауважив, що не всі країни висловили бажання брати участь у цій операції.

Це не одностайно, — наголосив він. — Нам не потрібна одностайність, щоб досягти цього.

Ці сили стримування не повинні замінити миротворчі сили на лінії зіткнення або сильну і надійну українську армію, — додав він, зауваживши, що це питання ще потребує подальших обговорень.

Джерело: SkyNews