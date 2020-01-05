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В Украине разоблачили 439 нелегальных АЗС, фото: flickr

В Украине разоблачили 439 нелегальных АЗС

5 янв 2020, 20:00
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Нелегальные автозаправки закрыли по всей стране.

За три недели в Украине разоблачили 439 таких объектов. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Изъято почти 300 т горючего и демонтировано 111 АЗС. За три недели в Украине проверили работу 787 автозаправочных станций.

Глава правительства рассказал, что руководство всех областных государственных администраций привлечено к проведению соответствующих проверок. По его мнению, следует как можно быстрее побороть теневой рынок. Оперативные решения помогут дальнейшему росту экономики государства.

Дал поручение ликвидировать проблему до 9 января, — заявил чиновник.

В декабре нелегальные автозаправочные комплексы во всех регионах Украины прекратили деятельность. Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась о закрытии 300 объектов, которые нарушают законодательство.

Ранее Гончарук заявлял, что АЗС заставят работать по лицензиям. Теневой оборот горючего украинские власти планируют полностью ликвидировать.

Источник: Ракурс


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