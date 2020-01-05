В Україні викрили 439 нелегальних АЗС, фото: flickr

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Нелегальні автозаправки закрили по всій країні.

За три тижні в Україні викрили 439 таких об'єктів. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Вилучено майже 300 т пального та демонтовано 111 АЗС. За три тижні в Україні перевірили роботу 787 автозаправних станцій.

Глава уряду розповів, що керівництво всіх обласних державних адміністрацій долучено до проведення відповідних перевірок. На його думку, слід якнайшвидше побороти тіньовий ринок. Оперативні рішення допоможуть подальшому зростанню економіки держави.

Дав доручення ліквідувати проблему до 9 січня, — заявив чиновник.

У грудні нелегальні автозаправні комплекси у всіх регіонах України припинили діяльність. Служба безпеки України (СБУ) відзвітувала про закриття 300 об'єктів, які порушують законодавство.

Раніше Гончарук заявляв, що АЗС змусять працювати за ліцензіями. Тіньовий оборот пального українська влада планує повністю ліквідувати.