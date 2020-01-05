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Ракурс
На Венері існують активні вулкани – астрофізики, фото: pxfuel

На Венері існують активні вулкани — астрофізики (ФОТО)

5 січ 2020, 19:26
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Активні вулкани можуть існувати на поверхні Венери.

Результати моделювання свідчать, що лава на планеті вивергалася всього кілька років тому. Про це повідомляє журнал Science Advances.

На думку вчених, Венера — другий космічний об'єкт після Землі, на якому помічені недавні виверження. Астрофізики вважають, що виявлені потоки лави на Венері дуже молоді. На планеті, як заявили спеціалісти, досі є діючі вулкани.

Про виверження вулканів на Венері експерти NASA дізнались ще у 1990-х роках, коли відправили спеціальний апарат. Він і зафіксував масштабні виверження лави. У 2000-х роках апарат ESA Venus Express виміряв кількість інфрачервоного випромінювання. До недавнього часу інформації щодо швидкості застигання свіжої лави було недостатньо.

На Венері існують активні вулкани – астрофізики, фото: Science Advances

За словами авторів дослідження, мінерали планети змінюються з часом. Вони можуть впливати на виверження вулканів, оскільки вступають в реакцію з атмосферою.

Раніше в Америці знайшли вулкан, який знищив постантичну цивілізацію Європи. Його називали причиною значного похолодання в Північній півкулі в VI ст.

Джерело: Ракурс


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