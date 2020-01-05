На Венері існують активні вулкани – астрофізики, фото: pxfuel

https://racurs.ua/ua/n131659-na-veneri-isnuut-aktyvni-vulkany-astrofizyky-foto.html

Ракурс

Активні вулкани можуть існувати на поверхні Венери.

Результати моделювання свідчать, що лава на планеті вивергалася всього кілька років тому. Про це повідомляє журнал Science Advances.

На думку вчених, Венера — другий космічний об'єкт після Землі, на якому помічені недавні виверження. Астрофізики вважають, що виявлені потоки лави на Венері дуже молоді. На планеті, як заявили спеціалісти, досі є діючі вулкани.

Про виверження вулканів на Венері експерти NASA дізнались ще у 1990-х роках, коли відправили спеціальний апарат. Він і зафіксував масштабні виверження лави. У 2000-х роках апарат ESA Venus Express виміряв кількість інфрачервоного випромінювання. До недавнього часу інформації щодо швидкості застигання свіжої лави було недостатньо.

За словами авторів дослідження, мінерали планети змінюються з часом. Вони можуть впливати на виверження вулканів, оскільки вступають в реакцію з атмосферою.

Раніше в Америці знайшли вулкан, який знищив постантичну цивілізацію Європи. Його називали причиною значного похолодання в Північній півкулі в VI ст.