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На Венері існують активні вулкани – астрофізики, фото: pxfuel
На Венері існують активні вулкани — астрофізики (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n131659-na-veneri-isnuut-aktyvni-vulkany-astrofizyky-foto.htmlРакурс
Активні вулкани можуть існувати на поверхні Венери.
Результати моделювання свідчать, що лава на планеті вивергалася всього кілька років тому. Про це повідомляє журнал Science Advances.
На думку вчених, Венера — другий космічний об'єкт після Землі, на якому помічені недавні виверження. Астрофізики вважають, що виявлені потоки лави на Венері дуже молоді. На планеті, як заявили спеціалісти, досі є діючі вулкани.
Про виверження вулканів на Венері експерти NASA дізнались ще у 1990-х роках, коли відправили спеціальний апарат. Він і зафіксував масштабні виверження лави. У 2000-х роках апарат ESA Venus Express виміряв кількість інфрачервоного випромінювання. До недавнього часу інформації щодо швидкості застигання свіжої лави було недостатньо.
За словами авторів дослідження, мінерали планети змінюються з часом. Вони можуть впливати на виверження вулканів, оскільки вступають в реакцію з атмосферою.
Раніше в Америці знайшли вулкан, який знищив постантичну цивілізацію Європи. Його називали причиною значного похолодання в Північній півкулі в VI ст.
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