Сили спецоперацій ЗСУ отримали власну авіацію, фото: Міноборони

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Сили спеціальних операцій Збройних сил України (ЗСУ) отримали власну авіацію.

На Вінниччині створили 35-ту змішану авіаційну ескадрилью. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Нова група підпорядковуватиметься 456-й бригаді транспортної авіації. Командування Сил спеціальних операцій також уповноважене віддавати накази на виконання завдань.

Біля 80% чисельності складають військові 456-ї бригади. Підрозділ комплектується з інших частин. У ньому також функціонуватиме штаб.

У відомстві додають, що новостворена ескадрилья 8−9 січня братиме участь у перших цьогорічних польотах 456-ї бригади. Тренувальні польоти мають підтримати навички військовослужбовців.

На озброєнні ескадрильї перебуватимуть гелікоптери Мі-2 та Мі-8, а також літаки Ан-26. Бойові гелікоптери Мі-24 заплановано ввести в експлуатацію після 2020 року.

Раніше стартували випробування військового літака Іл-76МД у Карпатах. Тестування організували у важких умовах.