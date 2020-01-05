Парламент Іраку підтримав виведення військ США, фото: YouTube

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Вислання американських військ підтримав іракський парламент.

Депутати виступили проти перебування солдатів США на території держави. Про це йдеться у відповідній резолюції.

Вони закликали відновити державну монополію на зброю. На думку законодавців, потрібні кроки, які зможуть заборонити доступ іноземним військам. Ірак планує подати скаргу до Організації Об'єднаних Націй на Вашингтон.

Парламентарі також закликали відкликати прохання про міжнародну допомогу в боротьбі з Ісламською державою, оскільки «воєнні дії завершено, а перемога досягнута». Йдеться про операцію «Непохитна рішучість». Її було організовано на території країни у 2014 році. Вона тривала під проводом США і на території Сирії.

Рішення парламенту прийняті через ліквідацію командувача силами спецпризначення «Аль-Кудс», іранського генерала Касема Сулеймані. Він загинув внаслідок ракетного удару США.

Нагадаємо, після вбивства іранського генерала США оголосили про план відправити на Близький Схід ще 3 тис. солдат. Додатковий контингент повинен стати фактором стабільності у регіоні.