Вбивство у Каховці: призначали повторну судово-медичну експертизу, фото: pixabay

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Вбивство у Каховці розслідують в Головному управлінні Національної поліції в Херсонській області.

Слідчий Микола Вербицький розповів, що заплановано проведення повторної судово-медичної експертизи. Про це повідомляє hromadske.

За його словами, низку заходів вже призначили. Представники потерпілої сторони погодились на проведення комп’ютерно-технічних експертиз щодо мобільних пристроїв, вилучених комп’ютерів і домофонів поблизу місця події.

Родичі 26-річного чоловіка, який загинув 1 січня, вимагають проведення додаткових слідчих дій. Вони вважають, що існують суперечливі питання стосовно використання певного виду зброї. Комісія у складі трьох людей 6 січня проведе повторну експертизу.

На всі ці питання дасть відповідь повторна експертиза, — заявив Вербицький.

Начальник слідчого управління поліції додав, що розпочато службову перевірку стосовно членів слідчо-оперативної групи.

Нагадаємо, у Каховці 1 січня відбулася стрілянина між двома жителями. Щонайменше 15 разів 29-річний нападник вистрілив у бік колишнього чоловіка своєї співмешканки. Внаслідок смертельних поранень 26-річний громадянин помер. З’ясувалося, що на момент скоєння злочину підозрюваний відпочивав в одній компанії з працівником районного відділу поліції. Правоохоронець міг не відреагувати на злочин. Це спричинило масові мітинги у Каховці. Тисячі мешканців міста влаштували протести біля місцевого відділу поліції.