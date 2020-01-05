Убийство в Каховке: назначали повторную судебно-медицинскую экспертизу, фото: pixabay

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Ракурс

Убийство в Каховке расследуют в Главном управлении Национальной полиции в Херсонской области.

Следователь Николай Вербицкий рассказал, что запланировано проведение повторной судебно-медицинской экспертизы. Об этом сообщает hromadske.

По его словам, ряд мероприятий уже назначили. Представители потерпевшей стороны согласились на проведение компьютерно-технических экспертиз мобильных устройств, изъятых компьютеров и домофонов вблизи места происшествия.

Родственники 26-летнего мужчины, который был убит 1 января, требуют проведения дополнительных следственных действий. Они считают, что существуют спорные вопросы по использованию определенного вида оружия. Комиссия в составе трех человек 6 января проведет повторную экспертизу.

На все эти вопросы даст ответ повторная экспертиза, — заявил Вербицкий.

Начальник следственного управления полиции добавил, что начата служебная проверка в отношении членов следственно-оперативной группы.

Напомним, в Каховке 1 января состоялась перестрелка между двумя жителями. По меньшей мере 15 раз 29-летний нарушитель выстрелил в сторону бывшего мужа своей сожительницы. В результатес из-за смертельных ранений 26-летний гражданин умер. Выяснилось, что на момент совершения преступления подозреваемый отдыхал в одной компании с работником районного отдела полиции. Полицейский мог не отреагировать на преступление. Это привело к массовым митингам в Каховке. Тысячи жителей города устроили протесты у местного отделения полиции.