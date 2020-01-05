Найден самый большой в мире цветок, фото: flickr

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Ракурс

Крупнейший в мире цветок произрастает на территории Индонезии.

Его диаметр — четыре метра. Об этом сообщает Центр природных ресурсов и охраны Западной Суматры.

Размер найденной рафлезии делает растение самым большим из известных цветков. У него нет листьев или корней, он является паразитом. Для выживания растению необходима вода, а также питательные вещества. Цветок чрезвычайно трудно заметить. Растение можно зафиксировать только, когда оно выпускает цветы.

Цветок выделяет ужасный запах, похожий на гнилое мясо. Запах привлекает насекомых, которые опыляют цветок. Растение также называют «трупным цветком». Оно цветет всего неделю, после чего увядает и гибнет.

Интересно, что предыдущий рекордсмен вырос в 2017 году в этой же местности. Тогда цветок рафлезии был на 10 см меньше.

Ранее американские ученые заявили, что пчелы заражают диких шмелей своими болезнями через общие цветы. Эксперты из Университета Вермонта провели соответствующие исследования.