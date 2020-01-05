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Знайдено найбільшу у світі квітку, фото: flickr

Знайдено найбільшу у світі квітку (ФОТО)

5 січ 2020, 16:39
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Найбільша у світі квітка росте на території Індонезії.

Її діаметр — чотири метри. Про це повідомляє Центр природних ресурсів і охорони Західної Суматри.

Розмір знайденої рафлезії робить її найбільшою з відомих квіток. У неї немає листя або коріння, вона є паразитом. Для виживання рослині необхідні вода і поживні речовини. Її надзвичайно важко побачити. Рослину можна зафіксувати тільки, коли вона випускає квіти.

Квітка виділяє жахливий запах, схожий на гниле м’ясо. Він і приваблює комах, які запилюють рафлезію. Рослину також називають «трупною квіткою». Її існування доволі нетривале — вона цвіте всього тиждень, після чого в’яне і гине.

Знайдено найбільшу у світі квітку, фото: Центр природних ресурсів і охорони Західної Суматри

Цікаво, що у цій місцевості попередній рекордсмен виріс у 2017 році. Тоді квітка рафлезії була на 10 см меншою.

Раніше американські вчені заявили, що бджоли заражають диких джмелів своїми хворобами через спільні квіти. Експерти з Університету Вермонта провели відповідні дослідження.

Джерело: Ракурс


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