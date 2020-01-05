Погода в Україні: на Різдво опадів не очікується, фото: pxhere

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Ракурс

Погода в Україні на Різдво істотно не відрізнятиметься від метеорологічних умов, які були на Новий рік.

В ніч з 6 на 7 січня на більшій частині території держави опадів не очікується. Про це повідомляє Гідрометцентр.

За даними синоптиків, сніжного Різдва в Україні у 2020 році очікувати не варто. У понеділок та вівторок громадяни спостерігатимуть переважно суху і не надто морозну погоду. Дощі та мокрий сніг можливі тільки на Приазов’ї.

Середня температура вночі становитиме −1… −6 градусів. Вдень показники будуть на рівні від -2 до +3 градусів. У південних регіонах плюсові температури прогнозують в межах +1… +6 градусів.

В українській столиці геомагнітна активність залишатиметься низькою. Індекс не перевищуватиме позначки у два пункти.

Раніше вчені заявили, що на Європу насувається кліматична катастрофа. Експерти з Гронінгенского і Утрехтського університетів (Нідерланди) повідомляють про стрімке танення льодовиків Гренландії і збільшення кількості опадів. Ці фактори можуть спровокувати зміну напрямку Північно-Атлантичної течії, яка є північно-східним продовженням Гольфстріму.