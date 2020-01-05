Війна на Донбасі: загинув один український військовослужбовець

Війна на Донбасі. Фото: UATV

https://racurs.ua/ua/n131653-viyna-na-donbasi-zagynuv-odyn-ukrayinskyy-viyskovoslujbovec.html

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Сьогодні, 5 січня 2020 року, поблизу населеного пункту Хутір Вільний на невідомому вибуховому пристрої підірвався вантажний автомобіль ГАЗ-66 одного з підрозділів Об'єднаних сил. В результаті вибуху один український військовослужбовець загинув, ще один отримав важкі поранення.

Про подію повідомила прес-служба Операції об'єднаних сил.

За попередніми даними, вантажівка підірвалася у результаті наїзду на протитанкову міну ТМ-62.

Автомобіль виконував завдання із логістичного забезпечення підрозділів ООС.

Наразі на місці вибуху працює слідча група, яка проводить заходи щодо встановлення всіх обставин події.

Командування Об'єднаних сил висловило глибоке співчуття близьким і рідним загиблого військовослужбовця.