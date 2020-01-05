Война на Донбассе: погиб один украинский военнослужащий

Война на Донбассе: погиб один украинский военнослужащийhttps://racurs.ua/n131653-voyna-na-donbasse-pogib-odin-ukrainskiy-voennoslujaschiy.htmlРакурс
Сегодня, 5 января 2020 года, вблизи населенного пункта Хутор Вольный на неизвестном взрывном устройстве подорвался грузовой автомобиль ГАЗ-66 одного из подразделений Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения.
О происшествии сообщила пресс-служба Операции объединенных сил.
По предварительным данным, грузовик подорвался в результате наезда на противотанковую мину ТМ-62.
Автомобиль выполнял задание по логистическому обеспечению подразделений ООС.
В настоящее время на месте взрыва работает следственная группа, которая проводит мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия.
Командование Объединенных сил выразило глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего.