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Ракурс
Война на Донбассе. Фото: UATV

Война на Донбассе: погиб один украинский военнослужащий

5 янв 2020, 15:48
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Сегодня, 5 января 2020 года, вблизи населенного пункта Хутор Вольный на неизвестном взрывном устройстве подорвался грузовой автомобиль ГАЗ-66 одного из подразделений Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения.

О происшествии сообщила пресс-служба Операции объединенных сил.

По предварительным данным, грузовик подорвался в результате наезда на противотанковую мину ТМ-62.

Автомобиль выполнял задание по логистическому обеспечению подразделений ООС.

В настоящее время на месте взрыва работает следственная группа, которая проводит мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия.

Командование Объединенных сил выразило глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего.

Источник: Ракурс


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