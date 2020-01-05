На аукціоні продали вимираючого блакитного тунця за 1,8 млн доларів, фото: NHK

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Вимираючий блакитний тунець пішов з молотка за 1,8 млн дол. (42,5 млн грн).

Рибу купила японська мережа ресторанів Sushi Zanma. Про це повідомляє NHK.

Вага тунця — 278 кг. Аукціон організували на одному з найбільших в світі рибних ринків у районі Тоесу у Токійській затоці. Найвищу ставку другий рік поспіль зробила компанія Kiyomura. Їй і належить мережа ресторанів Sushi Zanma.

Власник ресторанів Кійосі Кімура розповів, що готовий викласти за рибу великі гроші. На його думку, клієнтам закладу потрібно запропонувати найсмачнішого тунця у світі. Кімура регулярно бере участь у подібних торгах.

Я радий, що у відвідувачів буде така можливість, — заявив Кійосі.

Зловив блакитного тунця 57-річний житель Японії з прибережного селища Ома. Він розповів, що про такий улов мріє кожен рибалка.

Раніше на аукціоні Sotheby’s реалізували культові окуляри Джона Леннона за 183 тис. дол. Саме цей аксесуар британського співака став невід'ємною частиною його іміджу.