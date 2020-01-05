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На аукционе продали вымирающего голубого тунца за 1,8 долларов, фото: NHK

На аукционе продали вымирающего голубого тунца за 1,8 долларов (ВИДЕО)

5 янв 2020, 15:26
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Вымирающий голубой тунец ушел с молотка за 1,8 долл. (42,5 млн грн).

Рыбу купила японская сеть ресторанов Sushi Zanma. Об этом сообщает NHK.

Вес тунца — 278 кг. Аукцион организовали на одном из крупнейших в мире рыбных рынков в районе Тоесу в Токийском заливе. Самую высокую ставку второй год подряд сделала компания Kiyomura. Ей и принадлежит сеть ресторанов Sushi Zanma.

Владелец ресторанов Киеси Кимура рассказал, что готов выложить за рыбу большие деньги. По его словам, клиентам заведения нужно предложить самого вкусного тунца в мире. Кимура регулярно принимает участие в подобных торгах.

Я рад, что у посетителей будет такая возможность, — заявил Киеси.

Поймал голубого тунца 57-летний житель Японии из прибрежного поселка Ома. Он рассказал, что о таком улове мечтает каждый рыбак.

Ранее на аукционе Sotheby’s реализовали культовые очки Джона Леннона за 183 тыс. долл. Именно этот аксессуар британского певца стал неотъемлемой частью его имиджа.


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