На аукционе продали вымирающего голубого тунца за 1,8 долларов, фото: NHK

https://racurs.ua/n131652-na-aukcione-prodali-vymirauschego-golubogo-tunca-za-1-8-dollarov-video.html

Ракурс

Вымирающий голубой тунец ушел с молотка за 1,8 долл. (42,5 млн грн).

Рыбу купила японская сеть ресторанов Sushi Zanma. Об этом сообщает NHK.

Вес тунца — 278 кг. Аукцион организовали на одном из крупнейших в мире рыбных рынков в районе Тоесу в Токийском заливе. Самую высокую ставку второй год подряд сделала компания Kiyomura. Ей и принадлежит сеть ресторанов Sushi Zanma.

Владелец ресторанов Киеси Кимура рассказал, что готов выложить за рыбу большие деньги. По его словам, клиентам заведения нужно предложить самого вкусного тунца в мире. Кимура регулярно принимает участие в подобных торгах.

Я рад, что у посетителей будет такая возможность, — заявил Киеси.

Поймал голубого тунца 57-летний житель Японии из прибрежного поселка Ома. Он рассказал, что о таком улове мечтает каждый рыбак.

Ранее на аукционе Sotheby’s реализовали культовые очки Джона Леннона за 183 тыс. долл. Именно этот аксессуар британского певца стал неотъемлемой частью его имиджа.