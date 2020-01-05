Іран висловив протест США у зв’язку з погрозами Трампа

Іран висловив протест США у зв’язку з погрозами Трампаhttps://racurs.ua/ua/n131651-iran-vyslovyv-protest-ssha-u-zv-yazku-z-pogrozamy-trampa.htmlРакурс
Іран висловив протест щодо загроз президента США Дональда Трампа, який заявив про свою готовність застосувати новітню американську зброю для нанесення ударів по 52 іранським об'єктам. Трамп збирається нанести удар у тому випадку, якщо іранська сторона проведе будь-які військові акції проти американців чи американських об'єктів.
Міністерство закордонних справ Ірану сьогодні викликало посла Швейцарії в Тегерані Маркуса Лейтнера у зв’язку з погрозами Трампа. Як відомо, Швейцарія представляє інтереси США в Тегерані, повідомляє «Інтерфакс-Україна».
Заступник міністра закордонних справ Ірану з політичних питань Аббас Аракчі висловив рішучий протест у зв’язку з погрозами Трампа і заявив, що поведінка президента США є порушенням всіх норм міжнародного права.
Аракчі запевнив, що Іран готовий відповісти на будь-які загрози або дії, що стосуються національної безпеки і територіальної цілісності країни.
Також дипломат додав, що загрози Трампа щодо культурних цінностей Ірану є військовим злочином.
Як сьогодні писав «Ракурс», Трамп погрожував завдати удару по 52 іранським об'єктам, які становлять велику важливість для Ірану і іранської культури.