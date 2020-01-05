Іран висловив протест США у зв’язку з погрозами Трампа

Іран і США. Фото: У Новому Світі

https://racurs.ua/ua/n131651-iran-vyslovyv-protest-ssha-u-zv-yazku-z-pogrozamy-trampa.html

Ракурс

Іран висловив протест щодо загроз президента США Дональда Трампа, який заявив про свою готовність застосувати новітню американську зброю для нанесення ударів по 52 іранським об'єктам. Трамп збирається нанести удар у тому випадку, якщо іранська сторона проведе будь-які військові акції проти американців чи американських об'єктів.

Міністерство закордонних справ Ірану сьогодні викликало посла Швейцарії в Тегерані Маркуса Лейтнера у зв’язку з погрозами Трампа. Як відомо, Швейцарія представляє інтереси США в Тегерані, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Заступник міністра закордонних справ Ірану з політичних питань Аббас Аракчі висловив рішучий протест у зв’язку з погрозами Трампа і заявив, що поведінка президента США є порушенням всіх норм міжнародного права.

Аракчі запевнив, що Іран готовий відповісти на будь-які загрози або дії, що стосуються національної безпеки і територіальної цілісності країни.

Також дипломат додав, що загрози Трампа щодо культурних цінностей Ірану є військовим злочином.

Як сьогодні писав «Ракурс», Трамп погрожував завдати удару по 52 іранським об'єктам, які становлять велику важливість для Ірану і іранської культури.