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Ракурс
Іран і США. Фото: У Новому Світі

Іран висловив протест США у зв’язку з погрозами Трампа

5 січ 2020, 15:07
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Іран висловив протест щодо загроз президента США Дональда Трампа, який заявив про свою готовність застосувати новітню американську зброю для нанесення ударів по 52 іранським об'єктам. Трамп збирається нанести удар у тому випадку, якщо іранська сторона проведе будь-які військові акції проти американців чи американських об'єктів.

Міністерство закордонних справ Ірану сьогодні викликало посла Швейцарії в Тегерані Маркуса Лейтнера у зв’язку з погрозами Трампа. Як відомо, Швейцарія представляє інтереси США в Тегерані, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Заступник міністра закордонних справ Ірану з політичних питань Аббас Аракчі висловив рішучий протест у зв’язку з погрозами Трампа і заявив, що поведінка президента США є порушенням всіх норм міжнародного права.

Аракчі запевнив, що Іран готовий відповісти на будь-які загрози або дії, що стосуються національної безпеки і територіальної цілісності країни.

Також дипломат додав, що загрози Трампа щодо культурних цінностей Ірану є військовим злочином.

Як сьогодні писав «Ракурс», Трамп погрожував завдати удару по 52 іранським об'єктам, які становлять велику важливість для Ірану і іранської культури.


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