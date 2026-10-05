США терміново вивели бомбардувальники з британської бази через нову загрозу. Фото:

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США вивели всі свої бомбардувальники з британської авіабази RAF Fairfor.

У Міністерстві війни Сполучених Штатів підтвердили, що всі американські бомбардувальники, які перебували у Великій Британії, повернулися до своїх місць постійного базування у США. Це зробили «незвично швидко» після того, як Вашингтон отримав інформацію про нові загрози, пов’язані з Іраном. Про це з посиланням на американських посадовців повідомили Bloomberg та The New York Times.

Зазначається, що раніше британські правоохоронці затримали ще одного підозрюваного, який мав громадянства Британії та Ірану. Цю особу підозрюють у підготовці терористичних актів. Загалом у цій справ затримали вже шість осіб.

В оборонному відомстві наголосили, що фахівці США, які забезпечують роботу бомбардувальників, готові виконувати завдання в будь-якій точці світу.

Як відомо, RAF Fairford — це одна з ключових передових баз Сполучених Штатів для розміщення стратегічної авіації в Європі. Там базувалися бомбардувальники B-1, B-2 та B-52. Американці використовували базу під час бойових дій проти Ірану, яка розпочалася наприкінці лютого.

Нагадаємо, у серпні видання Financial Times інформувало, що Іран готується до ударів по військових об'єктах США в країнах Європи. Зазначалося, що під удар іранських ракет чи БпЛА може потрапити Ірландія. У липні влада цієї країни дозволила використовувати авіабазу «Безмер» для дозаправки американських літаків.

Джерела: Bloomberg, The New York Times