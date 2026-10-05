Росія вночі атакувала Україну 205 дронами. Фото:

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Російська Федерація вночі 5 жовтня запустила по Україні 205 безпілотників.

Ударні БпЛА типу Shahed (49 із них — реактивні), «Гербера», «Бандероль"/"Дань-Т» й дрони-імітатори типу «Пародія» летіли з російських Курська, Орла, Шаталово, Міллерово й Приморсько-Ахтарська, а також окупованих Донецька та Гвардійського в Криму. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Українські авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи знешкодили 172 ворожі БпЛА. На 13 локаціях зафіксовані влучання безпілотників, а на трьох локаціях впали уламки.

У ПС попередили, що ворожа атака досі триває. В українському повітряному просторі перебувають близько 10 ворожих БпЛА.

В Одеській області внаслідок російських ударів була пошкоджена промислова інфраструктура й спалахнула масштабна пожежа. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що вогнеборці працювали в надскладних умовах: висока температура та повторні сигнали повітряної тривоги.

Фахівці радіаційного, хімічного та біологічного захисту обстежили територію влучань. Заміри не виявили небезпечних речовин, а радіаційний фон у нормі.

В іншому районі Одещини внаслідок влучання загорілися дачні будинки. Ці пожежі ліквідовані.

Нагадаємо, російська армія в ніч на 5 жовтня атакувала Харків «Бандеролями». Унаслідок подвійного удару по Індустріальному району міста загинула одна людина, ще шестеро зазнали поранень.