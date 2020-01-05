Трамп завдасть удари по 52 іранським об'єктам, якщо Тегеран проведе атаки проти США

Дональд Трамп. Фото: Лента.Ру

https://racurs.ua/ua/n131642-tramp-zavdast-udary-po-52-iranskym-obiektam-yakscho-tegeran-provede-ataky-proty-ssha.html

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Президент США Дональд Трамп сьогодні заявив, що США готові завдати військові удари по 52 важливим іранським об'єктам, якщо іранська сторона проведе атаки проти американців чи американських об'єктів.

США вже вибрали 52 іранські мішені, що символізують 52 заручників, які були захоплені Іраном багато років тому, заявив Трамп у Twitter.

Президент США зазначив, що його слова повинні стати попередженням для Ірану, так як багато з обраних у якості мішеней об'єктів дуже важливі для Ірану і іранської культури.

Трамп додав, що США налаштовані рішуче і не бажають більше слухати погроз на свою адресу.

Президент США заявив, що йому відомо, як в Ірані відкрито обговорюється питання атак по американським об'єктам на Близькому Сході у відповідь на авіаудар США, в результаті якого загинув іранський генерал Касем Сулеймані.

Трамп заявив, що Сулеймані винен у загибелі багатьох людей, у тому числі і американців. Також генерал готував атаки на американське посольство в Іраку.

Нагадаємо, що в 1979 році у Тегерані група іранських заколотників захопила десятки заручників у американському посольстві. 52 заручника були звільнені лише в 1981 році.