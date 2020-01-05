Трамп нанесет удары по 52 иранским объектам, если Тегеран проведет атаки против США

Дональд Трамп. Фото: Лента.Ру

https://racurs.ua/n131642-tramp-naneset-udary-po-52-iranskim-obektam-esli-tegeran-provedet-ataki-protiv-ssha.html

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Президент США Дональд Трамп сегодня заявил, что США готовы нанести военные удары по 52 важным иранским объектам, если иранская сторона проведет атаки против американцев или американских объектов.

США уже выбрали 52 иранские мишени, символизирующие 52 заложников, которые были захвачены Ираном много лет назад, заявил Трамп в Twitter.

Президент США отметил, что его слова должны послужить предупреждением для Ирана, так как многие из выбранных в качестве мишеней объектов очень важны для Ирана и иранской культуры.

Трамп добавил, что США настроены решительно и не желают больше слушать угроз в свой адрес.

Президент США заявил, что ему известно, как в Иране открыто обсуждается вопрос атак по американским объектам на Ближнем Востоке в ответ на авиаудар США, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

Трамп заявил, что Сулеймани виновен в гибели многих людей, включая и американцев, а также генерал готовил атаки на американское посольство в Ираке.

Напомним, что в 1979 году в Тегеране группа иранских мятежников захватила десятки заложников в американском посольстве. 52 заложника были освобождены лишь в 1981 году.