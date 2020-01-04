Ракетный удар: в Ираке обстреляли авиабазу с американскими военными и район, где расположено посольство США

Ракетный удар. Фото: Гордон

https://racurs.ua/n131640-raketnyy-udar-v-irake-obstrelyali-aviabazu-s-amerikanskimi-voennymi-i-rayon-gde-raspolojeno.html

Ракурс

Ракетный удар был нанесен сегодня, 4 января, по так называемой «зеленой зоне» Багдада. В этом квартале иракской столицы расположено посольство США. Одна из выпущенных ракет упала непосредственно в «зеленой зоне», вторая взорвалась рядом с охраняемым кварталом. По информации военных, жертв нет.

О ракетном ударе сообщило агентство APF.

Кроме этого, еще пять ракет взорвались в жилом районе Багдада Аль-Джадрия. В результате обстрелов пять человек было ранено.

Ракеты типа «Катюша» были выпущены по авиабазе «Аль-Балад», где дислоцируются американские военные. Авиабаза размещена к северу от Багдада. По данным иракских военных, в результате ракетного обстрела по авиабазе погибших нет.

Представители шиитских полувоенных формирований предостерегли иракских силовиков, чтобы те держались подальше от мест дислокации американских военных, начиная с вечера воскресенья.

Они советуют силовикам держаться на расстоянии не менее 1 км от американских военных баз. Ранее эти группировки угрожали США ответной военной акцией на убийство иранского генерала Касема Сулеймани во время проведенной ракетной атаки американцев, проведенной 3 января в Багдаде.

Как ранее писал «Ракурс», США сегодня нанесли в Ираке новый авиаудар по автоколонне вооруженного формирования «Хашд аш-Шааби».