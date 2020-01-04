США нанесли новый авиаудар в Ираке, фото: the United States Air Force

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ВВС США атаковали объекты к северу от Багдада.

По меньшей мере шесть человек погибли. Об этом сообщает Al Jazeera.

Авиаудар американские военные нанесли по автоколонне вооруженного формирования «Хашд аш-Шааби». Целью удара был один из лидеров группировки.

Представители «Хашд аш-Шааби» прокомментировали действия американских военных. Они не подтвердили, что высокопоставленный командир находился в уничтоженной автоколонне.

Эта организация известна также под именем «Силы народной мобилизации». Ее задача — объединение шиитских, христианских и езидских милиций, которые участвуют в военных действиях против Исламского государства на стороне иракского правительства.

Ранее американские военные атаковали международный аэропорт в Багдаде. В результате ракетного удара погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Вероятно, он прибыл на территорию Ирака для встречи с боевиками проиранского вооруженного формирования «Аль-Хашд аш-Шаби». Генерал мог разрабатывать план нападения на дипломатов США. Убийство иранского генерала спровоцировало рост напряженности на Ближнем Востоке.