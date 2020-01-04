США завдали нового авіаудару в Іраку, фото: the United States Air Force

https://racurs.ua/ua/n131618-ssha-zavdaly-novogo-aviaudaru-v-iraku.html

Ракурс

ВВС США атакували об'єкти на північ від Багдада.

Щонайменше шестеро осіб загинули. Про це повідомляє Al Jazeera.

Авіаудар американські військові здійснили по автоколоні збройного формування «Хашд аш-Шаабі». Ціллю удару був один з лідерів угрупування.

Представники «Хашд аш-Шаабі» прокоментували дії американських військових. Вони заперечили, що високопоставлений командир перебував в знищеній автоколоні.

Ця організація відома також під ім’ям «Сили народної мобілізації». Її завдання — об'єднання шиїтських, християнських та єзидських міліцій, які беруть участь у військових діях проти Ісламської держави на стороні іракського уряду.

Раніше американські військові атакували міжнародний аеропорт в Багдаді. Внаслідок ракетного удару загинув іранський генерал Касема Сулеймані. Ймовірно, він прибув на територію Іраку для зустрічі з бойовиками проіранського збройного формування «Аль-Хашд аш-Шабі». Генерал міг розробляти план нападу на дипломатів США. Вбивство іранського генерала спровокувало зростання напруження на Близькому Сході.