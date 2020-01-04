В Одесской области на свалке нашли матрас с деньгами, фото: pxhere

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Ракурс

В Одесской области нашли на свалке матрас с деньгами.

О необычной находке сообщил Павел Бойченко, председатель Килийского ОТГ. Подробности он рассказал в Facebook.

После огласки несколько жителей села заявили, что средства принадлежат им. Доказать этого никто не смог.

Настоятель местного храма отец Василий передал деньги в исполком Килийского городского совета. Согласно требованиям законодательства, он написал заявление, в котором указал все необходимые данные.

Находка будет храниться в мэрии в течение полугода. Чиновники надеются, что владельца денег удастся установить в ближайшее время. Если этого не произойдет, средства передадут людям, которые нашли их.

Это наши родные гривны, — отметил Бойченко в соцсети.

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