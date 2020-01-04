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На Одещині знайшли на звалищі матрац з грошима, фото: pxhere
На Одещині знайшли на звалищі матрац з грошимаhttps://racurs.ua/ua/n131617-na-odeschyni-znayshly-na-zvalyschi-matrac-z-groshyma.htmlРакурс
В Одеській області знайшли на звалищі матрац з грошима.
Про незвичайну знахідку повідомив Павло Бойченко, голова Кілійської ОТГ. Подробиці він розповів у Facebook.
Після розголосу про знахідку кілька мешканців села заявили, що кошти належать їм. Довести це ніхто не зміг.
Настоятель храму Отець Василь передав гроші до виконкому Кілійської міської ради. Згідно з вимогами законодавства, він написав заяву, в якій вказав всі необхідні дані.
Знахідка зберігатиметься у мерії упродовж півроку. Чиновники сподіваються, що власника грошей вдасться встановити найближчим часом. Якщо цього не станеться, кошти передадуть людям, які знайшли їх.
Це наші рідні гривні, — зауважив Бойченко в соцмережі.
Раніше у Красноярському краї Російської Федерації було зафіксовано прорив греблі в районі населеного пункту Щетинкино. На місці інциденту рятувальники знайшли закритий металевий сейф з золотом.
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