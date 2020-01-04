Ракетний удар: в Іраку обстріляли авіабазу з американськими військовими і район, де розташовано посольство США

Ракетний удар. Фото: Гордон

https://racurs.ua/ua/n131640-raketnyy-udar-v-iraku-obstrilyaly-aviabazu-z-amerykanskymy-viyskovymy-i-rayon-de-roztashovano.html

Ракурс

Ракетний удар був нанесений сьогодні, 4 січня, по так званій «зеленій зоні» Багдада. У цьому кварталі іракської столиці розташовано посольство США. Одна з випущених ракет впала безпосередньо у «зеленій зоні», друга вибухнула поруч із захищеним кварталом. За інформацією військових, жертв немає.

Про ракетний удар повідомляє агентство APF.

Крім цього, ще п’ять ракет вибухнули в житловому районі Багдада Аль-Джадрія. У результаті обстрілу п’ять чоловік одержали поранення.

Ракети типу «Катюша» були випущені по авіабазі «Аль-Балад», де дислокуються американські військові. Авіабаза розміщена на північ від Багдада. За даними іракських військових, у результаті ракетного обстрілу авіабази загиблих немає.

Представники шиїтських напіввійськових формувань застерегли іракських силовиків, щоб ті трималися подалі від місць дислокації американських військових, починаючи від вечора неділі.

Вони радять силовикам триматися на відстані не менше 1 км від американських військових баз. Раніше ці угруповання погрожували США відповісти військовою акцією на вбивство іранського генерала Касема Сулеймані під час проведеної американцями 3 січня ракетної атаки в Багдаді.

Як раніше писав «Ракурс», США сьогодні завдали в Іраку нового авіаудару по автоколоні збройного формування «Хашд аш-Шаабі».