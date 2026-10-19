Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо.

https://racurs.ua/ua/n216889-rubio-prokomentuvav-vidsutnist-poperedjennya-vid-ssha-schodo-balistychnoyi-ataky-rf.html

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У Вашингтоні пояснили, чому США не попередили Україну про російську балістичну атаку.

Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо визнав, що напередодні російського балістичного удару по Києву виникла проблема з програмним забезпеченням системи раннього попередження. Посадовця цитує журналіст Алекс Рауфоглу у соцмережі Х.

Жержсек при цьому додав, що не володіє інформацією про те, що Україна начебто не отримала завчасного попередження 19 жовтня перед нічною атакою російськими балістичними ракетами на Київ.

Я точно не знаю, що сталося минулої ночі, — розповів він.

При цьому посадовець визнав, що за кілька днів до удару справді виникла окрема проблема з програмним забезпеченням системи раннього попередження.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні поінформував, що партнери не попередили Київ про нічну російську балістичну, яка 19 жовтня була здійснена кількома хвилями. Мішенню росіян були енергетика та інфраструктура, але пошкоджені також медична клініка, школа, станція метро та звичайні житлові будинки. РФ застосувала 16 балістичних ракет проти Києва та Київщини.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомляв, що Україна три доби поспіль не отримувала від США розвідувальні дані про заплановані балістичні атаки Росії. Натомість американський лідер Дональлд Трамп запевнив, що Сполучені Штати не припиняли обмін розвідданими з Україною.