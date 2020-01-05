Трамп погрожує Ірану новітньою зброєю

Трамп погрожує Ірану новітньою зброєюhttps://racurs.ua/ua/n131645-tramp-pogrojuie-iranu-novitnou-zbroieu.htmlРакурс
Президент США Дональд Трамп погрожує застосувати проти Ірану новітню зброю, на розробку якої Америка витратила 2 трлн дол. Трамп заявив, що без коливань віддасть наказ про нанесення масштабного удару по Ірану, якщо іранська сторона зробить будь-які дії, спрямовані проти США або їх громадян.
Дане повідомлення з’явилося у Twitter американського президента.
Трамп нагадав, що США витрачають на оснащення армії колосальні кошти, тому залишаються найсильнішою державою у світі.
Якщо Іран здійснить напад на будь-який американський об'єкт, то відчує на собі всю силу новітньої американської зброї.
Як сьогодні писав «Ракурс», Трамп погрожував завдати ударів по 52 іранським об'єктам, якщо з боку Ірану будуть проведені атаки проти американців чи американських об'єктів.