Трамп погрожує Ірану новітньою зброєю

Дональд Трамп. Фото: Рубрика

https://racurs.ua/ua/n131645-tramp-pogrojuie-iranu-novitnou-zbroieu.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп погрожує застосувати проти Ірану новітню зброю, на розробку якої Америка витратила 2 трлн дол. Трамп заявив, що без коливань віддасть наказ про нанесення масштабного удару по Ірану, якщо іранська сторона зробить будь-які дії, спрямовані проти США або їх громадян.

Дане повідомлення з’явилося у Twitter американського президента.

Трамп нагадав, що США витрачають на оснащення армії колосальні кошти, тому залишаються найсильнішою державою у світі.

Якщо Іран здійснить напад на будь-який американський об'єкт, то відчує на собі всю силу новітньої американської зброї.

Як сьогодні писав «Ракурс», Трамп погрожував завдати ударів по 52 іранським об'єктам, якщо з боку Ірану будуть проведені атаки проти американців чи американських об'єктів.