Трамп угрожает Ирану новейшим оружием

Дональд Трамп. Фото: Рубрика

https://racurs.ua/n131645-tramp-ugrojaet-iranu-noveyshim-orujiem.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп грозится применить против Ирана новейшее оружие, на разработку которого Америка потратила 2 трлн долл. Трамп заявил, что без колебаний отдаст приказ о нанесении масштабного удара по Ирану, если иранская сторона предпримет какие-либо действия, направленные против США или их граждан.

Данное сообщение появилось в Twitter американского президента.

Трамп напомнил, что США тратят на оснащение армии колоссальные средства, поэтому остаются самой сильной державой в мире.

Если Иран осуществит нападение на любой американский объект, то ощутит на себе всю силу новейшего американского оружия.

Как сегодня писал «Ракурс», Трамп угрожал нанести удары по 52 иранским объектам, если со стороны Ирана будут проведены атаки против американцев или американских объектов.