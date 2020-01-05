Минэкономики озвучило зарплаты Милованова и его заместителей

Тимофей Милованов: Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n131644-minekonomiki-ozvuchilo-zarplaty-milovanova-i-ego-zamestiteley.html

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Зарплата министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова в ноябре 2019 года составила 64,306 тыс. грн (с вычетом налогов). Милованову была начислена премия в размере 381,7% от должностного оклада и сумма начисленной зарплаты составила 79,883 тыс. грн.

Об этом сообщает НВ, ссылаясь на информацию министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Министру постоянно начисляются премии. Так, в сентябре размер премии составил 345% от должностного оклада, в октябре — 587,5%, в ноябре — 381,7%, в декабре — 373,75%.

Всего за сентябрь-ноябрь Милованов получил на руки 91,1 тыс. грн зарплаты.

В ноябре заместители Милованова получили больше своего шефа. После уплаты налогов чиновники получили на руки в ноябре: