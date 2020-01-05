Минэкономики озвучило зарплаты Милованова и его заместителей

Минэкономики озвучило зарплаты Милованова и его заместителейhttps://racurs.ua/n131644-minekonomiki-ozvuchilo-zarplaty-milovanova-i-ego-zamestiteley.htmlРакурс
Зарплата министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова в ноябре 2019 года составила 64,306 тыс. грн (с вычетом налогов). Милованову была начислена премия в размере 381,7% от должностного оклада и сумма начисленной зарплаты составила 79,883 тыс. грн.
Об этом сообщает НВ, ссылаясь на информацию министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Министру постоянно начисляются премии. Так, в сентябре размер премии составил 345% от должностного оклада, в октябре — 587,5%, в ноябре — 381,7%, в декабре — 373,75%.
Всего за сентябрь-ноябрь Милованов получил на руки 91,1 тыс. грн зарплаты.
В ноябре заместители Милованова получили больше своего шефа. После уплаты налогов чиновники получили на руки в ноябре:
- первый заместитель министра Кухта П. А. — 125,892 тыс. грн;
- замминистра Высоцкий Т. М. — 136,052 тыс. грн;
- замминистра Панаиотиди С. М. — 121,4 тыс. грн;
- замминистра Романович Д. О. — 129,068 тыс. грн;
- замминистра — торговый представитель Украины Качка Т. А. — 157,257 тыс. грн;
- замминистра Николайчук С. А. — 115,066 тыс. грн;
- замминистра Свириденко Ю. А. — 121,738 тыс. грн;
- замминистра Метелева И. Д. — 131,517 тыс. грн.