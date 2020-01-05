Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Тимофей Милованов: Фото: УНИАН

Минэкономики озвучило зарплаты Милованова и его заместителей

5 янв 2020, 10:36
999

Зарплата министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова в ноябре 2019 года составила 64,306 тыс. грн (с вычетом налогов). Милованову была начислена премия в размере 381,7% от должностного оклада и сумма начисленной зарплаты составила 79,883 тыс. грн.

Об этом сообщает НВ, ссылаясь на информацию министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Министру постоянно начисляются премии. Так, в сентябре размер премии составил 345% от должностного оклада, в октябре — 587,5%, в ноябре — 381,7%, в декабре — 373,75%.

Всего за сентябрь-ноябрь Милованов получил на руки 91,1 тыс. грн зарплаты.

В ноябре заместители Милованова получили больше своего шефа. После уплаты налогов чиновники получили на руки в ноябре:

  • первый заместитель министра Кухта П. А. — 125,892 тыс. грн;
  • замминистра Высоцкий Т. М. — 136,052 тыс. грн;
  • замминистра Панаиотиди С. М. — 121,4 тыс. грн;
  • замминистра Романович Д. О. — 129,068 тыс. грн;
  • замминистра — торговый представитель Украины Качка Т. А. — 157,257 тыс. грн;
  • замминистра Николайчук С. А. — 115,066 тыс. грн;
  • замминистра Свириденко Ю. А. — 121,738 тыс. грн;
  • замминистра Метелева И. Д. — 131,517 тыс. грн.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
Новости
Последние новости