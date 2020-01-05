Мінекономіки оприлюднило зарплати Милованова і його заступників

Мінекономіки оприлюднило зарплати Милованова і його заступниківhttps://racurs.ua/ua/n131644-minekonomiky-opryludnylo-zarplaty-mylovanova-i-yogo-zastupnykiv.htmlРакурс
Зарплата міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофія Милованова у листопаді 2019 року склала 64,306 тис. грн (після сплати податків). Милованову була нарахована премія у розмірі 381,7% від посадового окладу та сума нарахованої зарплати склала 79,883 тис. грн.
Про це повідомляє НВ, посилаючись на інформацію міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.
Міністру постійно нараховуються премії. Так, у вересні розмір премії становив 345% від посадового окладу, у жовтні — 587,5%, у листопаді — 381,7%, у грудні — 373,75%.
Всього за вересень-листопад Милованов отримав на руки 91,1 тис. грн зарплати.
У листопаді заступники Милованова отримали більше свого шефа. Після сплати податків чиновники отримали на руки:
- перший заступник міністра Кухта П. А. — 125,892 тис. грн;
- заступник міністра Висоцький Т. М. — 136,052 тис. грн;
- заступник міністра Панаіотіді С. М. — 121,4 тис. грн;
- заступник міністра Романович Д. О. — 129,068 тис. грн;
- заступник міністра — торговий представник України Качка Т. А. — 157,257 тис. грн;
- заступник міністра Ніколайчук С. А. — 115,066 тис. грн;
- заступник міністра Свириденко Ю. А. — 121,738 тис. грн;
- заступник міністра Мєтєлєва І. Д. — 131,517 тис. грн.