Мінекономіки оприлюднило зарплати Милованова і його заступників

Тимофій Милованов: Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n131644-minekonomiky-opryludnylo-zarplaty-mylovanova-i-yogo-zastupnykiv.html

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Зарплата міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофія Милованова у листопаді 2019 року склала 64,306 тис. грн (після сплати податків). Милованову була нарахована премія у розмірі 381,7% від посадового окладу та сума нарахованої зарплати склала 79,883 тис. грн.

Про це повідомляє НВ, посилаючись на інформацію міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

Міністру постійно нараховуються премії. Так, у вересні розмір премії становив 345% від посадового окладу, у жовтні — 587,5%, у листопаді — 381,7%, у грудні — 373,75%.

Всього за вересень-листопад Милованов отримав на руки 91,1 тис. грн зарплати.

У листопаді заступники Милованова отримали більше свого шефа. Після сплати податків чиновники отримали на руки: