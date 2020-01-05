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Ракурс
Доктор Албан. Фото: NaviStom

Зеленський скасував для Доктора Албана заборону на в’їзд до України (ФОТО, ВІДЕО)

5 січ 2020, 09:56
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Шведський співак нігерійського походження Доктор Албан, який був популярний у 90-х роках, знову може виступати в Україні. До цього шведу було заборонено в’їжджати в Україну, так як він відвідував окупований Крим через територію РФ.

Доктор Албан стверджує, що президент України Володимир Зеленський посприяв скасування цієї заборони. Про це співак повідомив у своєму Instagram.

Доктор Албан і Володимир Зеленський. Фото: Instagram

Швед заявив, що йому дуже сподобалася прогулянка з президентом України по Києву. У своєму пості Доктор Албан назвав Крим «спірним півостровом», а не окупованим Росією. Таким чином, співак навіть після зняття заборони на в’їзд до України не змінив своїх політичних поглядів.

Згідно з українським законодавством, поїздки до окупованого Криму можливі лише через українські пункти пропуску, розташовані на адміністративному кордоні півострова з материковою Україною.

Всі громадяни, які в’їжджають на півострів із боку Російської Федерації, вносяться до чорного списку і позбавляються можливості в’їзду до України.

Джерело: Ракурс


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