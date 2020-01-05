Доктор Албан. Фото: NaviStom

https://racurs.ua/ua/n131643-zelenskyy-skasuvav-dlya-doktora-albana-zaboronu-na-v-yizd-do-ukrayiny-foto-video.html

Ракурс

Шведський співак нігерійського походження Доктор Албан, який був популярний у 90-х роках, знову може виступати в Україні. До цього шведу було заборонено в’їжджати в Україну, так як він відвідував окупований Крим через територію РФ.

Доктор Албан стверджує, що президент України Володимир Зеленський посприяв скасування цієї заборони. Про це співак повідомив у своєму Instagram.

Швед заявив, що йому дуже сподобалася прогулянка з президентом України по Києву. У своєму пості Доктор Албан назвав Крим «спірним півостровом», а не окупованим Росією. Таким чином, співак навіть після зняття заборони на в’їзд до України не змінив своїх політичних поглядів.

Згідно з українським законодавством, поїздки до окупованого Криму можливі лише через українські пункти пропуску, розташовані на адміністративному кордоні півострова з материковою Україною.

Всі громадяни, які в’їжджають на півострів із боку Російської Федерації, вносяться до чорного списку і позбавляються можливості в’їзду до України.