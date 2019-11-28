Інцидент стався вчора в пункті пропуску «Бориспіль», фото: 100city.ru

https://racurs.ua/ua/n130073-nezakonno-vidviduvav-krym-u-boryspoli-prykordonnyky-ne-propustyly-rosiyskogo-aktora-yakyy.html

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Прикордонники не пропустили до України російського актора, який прибув для участі в кастингу одного з серіалів.

Інцидент стався вчора в пункті пропуску «Бориспіль», повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби (ДПСУ).

Виявилося, що росіянин у 2018 році в’їжджав до тимчасово окупованого Криму через закриті пункти пропуску.

Цього разу на територію України він прибув рейсом зі столиці Білорусі Мінська.

Після розмови з актором прикордонники йому не лише відмовили в пропуску на територію України, а й на три роки заборонили в’їзд до України.

Імені цього актора прикордонники не називають.

Нагадаємо, влітку 2017 року до України через незаконне відвідування окупованого Криму не пропустили російського музиканта Андрія Лисікова, соліста групи «Дельфін». В результаті гурту «Дельфін» довелося виступати без соліста.