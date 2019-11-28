СБУ. Фото: unian.ua

https://racurs.ua/ua/n130071-sbu-ogolosyla-pro-pidozru-golovi-mykolayivskoyi-oblrady-video.html

Ракурс

Голова Миколаївської облради Вікторія Москаленко сьогодні, 28 листопада, отримала підозру від Служби безпеки України. Співробітники СБУ прийшли до робочого кабінету чиновниці.

Правоохоронці підозрюють Москаленко і деяких чиновників Миколаївської облради у незаконному проведенні тендеру і перерахуванні фірмам 15 млн грн із бюджету. Відео дій правоохоронців опубліковано на сторінці облради у Facebook.

СБУ було встановлено, що Програмою розвитку освіти у Миколаївській області на 2017−2021 роки передбачалося забезпечення державою вільного і безкоштовного доступу учнів до електронної бібліотеки підручників та методичних посібників. Чиновники Миколаївської облради, Департаменту освіти і науки та представники одного з комунальних підприємств Миколаєва неправомірно провели тендер із придбання кодів доступу до електронних ресурсів.

Вступивши у змову з двома комерційними підприємствами, що займаються наданням послуг із програмного забезпечення, чиновники перерахували з бюджету 15 млн грн на закупівлю е-підручників. Правоохоронці підозрюють, що ці кошти були привласнені представниками місцевої влади.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження відповідно до ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Правоохоронцями проводяться обшуки за місцем роботи, проживання, а також в автомобілях підозрюваних. Було вилучено документи, печатки, а також електронні носії, на яких може міститися інформація про незаконні оборудки.

Як раніше писав «Ракурс», депутат Сєвєродонецької міськради шляхом створення фіктивної фірми незаконно збагачувався на проведенні ремонтів шкіл та об'єктів інфраструктури. За оцінками СБУ, чиновник привласнив 1,3 млн грн.