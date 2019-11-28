Верховний суд пояснив, коли можуть відібрати надмірно виплачену субсидію, фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n130070-verhovnyy-sud-poyasnyv-koly-mojut-vidibraty-nadmirno-vyplachenu-subsydiu.html

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Субсидія на комунальні послуги, якщо її розмір був надмірний, може бути частково стягнута управлінням соцзахисту населення, якщо доведено недобросовісність отримувача.

Верховний суд у складі колегії суддів першої палати Касаційного цивільного суду ухвалив відповідне рішення, повідомляється на сайті інстанції.

Зокрема, було скасовано постанову апеляційного суду і залишено чинним рішення суду першої інстанції щодо неможливості стягнення надмірно виплаченої субсидії з отримувача.

В управлінні соцзахисту стверджували, що відповідачка надала недостовірні дані про кількість зареєстрованих у квартирі осіб для отримання субсидії, зокрема вказала в матеріалах проживання неповнолітнього сина 2008 року народження. За вказаною в документах адресою він був зареєстрований пізніше.

Але подання інформації про більшу кількість зареєстрованих у квартирі осіб, як вважає Верховний суд, не мало злого умислу. Відповідачка на момент вирішення питання про отримання субсидії проживала разом із двома синами. Колегія суддів вважає, що не існує підстави для примусового повернення отриманих відповідачем коштів у вигляді житлової субсидії.

У ВС послалися на ст. 1215 Цивільного кодексу України, згідно з якою не підлягають поверненню безпідставно набуті зарплати і платежі, що прирівнюються до неї, пенсії, допомоги, стипендії, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом чи смертю, аліменти та інші виплати, надані фізичній особі як засіб до існування, якщо їх виплата проведена фізичною або юридичною особою добровільно, за відсутності рахункової помилки з її боку та недобросовісності з боку набувача.

Раніше в Кабміні заявили, що переглянуть нарахування субсидій у 2020 році. Формулу її нарахування на комунальні послуги буде змінено.