Верховный суд объяснил, когда могут отобрать чрезмерно выплаченную субсидию, фото: Укринформ

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Ракурс

Субсидия на коммунальные услуги, если ее размер был чрезмерным, может быть частично взыскана управлением соцзащиты населения, если доказано недобросовестность получателя.

Верховный суд в составе коллегии судей первой палаты Кассационного гражданского суда принял соответствующее решение, сообщается на сайте инстанции.

В частности, было отменено постановление апелляционного суда и оставлено в силе решение суда первой инстанции о невозможности взыскания излишне выплаченной субсидии с получателя.

В управлении соцзащиты утверждали, что ответчица предоставила недостоверные данные о количестве зарегистрированных в квартире лиц для получения субсидии, в частности, указала в материалах несовершеннолетнего сына 2008 года рождения. По указанному в документах адресу он был зарегистрирован позже.

Но предоставление информации о большем количестве зарегистрированных в квартире лиц, как считает Верховный суд, не имело злого умысла. Ответчица на момент решения вопроса о получении субсидии проживала вместе с двумя сыновьями. Коллегия судей считает, что не существует основания для принудительного возврата полученных ответчиком средств в виде жилищной субсидии.

В ВС сослались на ст. 1215 Гражданского кодекса Украины, согласно которой не подлежат возврату необоснованно приобретенные зарплаты и платежи, которые приравниваются к ней, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного увечьем или смертью, алименты и другие выплаты, предоставленные физическому лицу в качестве средств к существованию, если их выплата произведена физическим или юридическим лицом добровольно, при отсутствии счетной ошибки с его стороны и недобросовестности со стороны получателя.

Ранее в Кабмине заявили, что пересмотрят начисления субсидий в 2020 году. Формула ее начисления на коммунальные услуги будет изменена.