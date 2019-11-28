СБУ. Фото: unian.ua

https://racurs.ua/n130071-sbu-obyavila-o-podozrenii-glave-nikolaevskogo-oblsoveta-video.html

Ракурс

Глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко сегодня, 28 ноября, получила подозрение от Службы безопасности Украины. Сотрудники СБУ пришли в рабочий кабинет чиновницы.

Правоохранители подозревают Москаленко и некоторых чиновников Николаевского облсовета в незаконном проведении тендера и перечислении фирмам 15 млн грн из бюджета. Видео действий правоохранителей опубликовано на страничке Николаевского облсовета в Facebook.

СБУ было установлено, что Программой развития образования в Николаевской области на 2017−2021 годы предусматривалось обеспечение государством свободного и бесплатного доступа учащихся к электронной библиотеке учебников и методических пособий. Чиновники Николаевского облсовета, Департамента образования и науки и представители одного из коммунальных предприятий Николаева неправомерно провели тендер по приобретению кодов доступа к электронным ресурсам.

Вступив в сговор с двумя коммерческими предприятиями, занимающимися предоставлением услуг по программному обеспечению, чиновники перечислили из бюджета 15 млн грн на закупку е-учебников. Правоохранители подозревают, что данные денежные средства были присвоены представителями местной власти.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Правоохранителями проводятся обыски по местам работы, жительства, а также в автомобилях подозреваемых. Были изъяты документы, печати, а также электронные носители, на которых может содержаться информация о незаконных сделках.

Как ранее писал «Ракурс», депутат Северодонецкого горсовета путем создания фиктивной фирмы незаконно обогащался на проведении ремонтов школ и объектов инфраструктуры. По оценкам СБУ, чиновник присвоил 1,3 млн грн.