Не пропустили до України румунського депутата. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n120428-do-ukrayiny-zaboronyly-v-yizd-lideru-demokratychnogo-souzu-ugorciv-rumuniyi.html

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Лідера Демократичного союзу угорців Румунії (RMDSZ) Хунора Келемена у суботу, 6 квітня, не впустили до України.

Депутат парламенту Румунії повинен був прибути до Ужгорода та взяти участь у святкуванні 30-річчя місцевої угорської організації «Товариство угорської культури Закарпаття». Про це повідомляє «Європейська правда».

Він заявив, що його годину часу тримали на кордоні й після цього відмовили у в’їзді. Політик, який свого часу займав посаду міністра культури Румунії та балотувався в президенти, переконує, що українські прикордонники заборонили йому в’їзд без жодних пояснень.

«Вони просто повідомили, що я не можу перетнути кордон», — зазначив Келемен.

Румунським журналістам він вже заявив, що отримав заборону на в’їзд до України до 13 жовтня 2020 року. Келемен повідомив про це міністра закордонних справ Румунії й заявив, що вимагатиме роз’яснень від українського посольства в Бухаресті.

Нагадаємо, у березні українські прикордонники внесли до «чорного списку» популярну російську телеведучу Катерину Варнаву. На цьому наполягала Служба безпеки України, у спецслужбі впевнені, що телезірка становить небезпеку для української національної безпеки.