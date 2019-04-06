Не пропустили в Украину румынского депутата. Фото: Радіо Свобода

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Лидера Демократического союза венгров Румынии (RMDSZ) Хунора Келемена в субботу, 6 апреля, не впустили в Украину.

Депутат парламента Румынии должен был прибыть в Ужгород и принять участие в праздновании 30-летия местной венгерской организации «Общество венгерской культуры Закарпатья». Об этом сообщает «Европейская правда».

Он заявил, что его час держали на границе и после этого отказали во въезде. Политик, который в свое время занимал должность министра культуры Румынии и баллотировался в президенты, убеждает, что украинские пограничники запретили ему въезд без всяких объяснений.

«Они просто сообщили, что я не могу пересечь границу», — отметил Келемен.

Румынским журналистам он заявил, что получил запрет на въезд в Украину до 13 октября 2020 года. Келемен сообщил об этом министру иностранных дел Румынии и заявил, что потребует разъяснений от украинского посольства в Бухаресте.

Напомним, в марте украинские пограничники внесли в «черный список» популярную российскую телеведущую Екатерину Варнаву. На этом настаивала Служба безопасности Украины, в спецслужбе уверены, что телезвезда представляет опасность для украинской национальной безопасности.