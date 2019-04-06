Метеорит увидели в России. Фото: Vladtime

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Метеорит или похожий на него объект зафиксировали в субботу, 6 апреля, в российском городе Красноярск.

Сегодня в 18:50 по местному времени над городом пролетел метеорит. Его могли видеть в разных концах Красноярска, свидетелями полета природного явления стали жители окружающих населенных пунктов. Мгновенная вспышка и яркий белый шар смогли снять водители на видеорегистраторы. Об этом сообщает «Комсомольская правда»

Местные жители, которые стали свидетелями явления, рассказывают, что яркий хвостатый шар полетел параллельно земле в сторону реки Енисей. Неизвестный объект сгорел в небе, а не упал, утверждают свидетели.

По словам экспертов, хотя яркие метеоры очень редко можно увидеть, в сегодняшнем событии нет ничего удивительного.

«Да, яркие болиды — явление довольно нечастое. Если была вспышка, то, скорее всего, объект достигал до 10 см в диаметре. Метеорит мог упасть или на поверхность, или войти в атмосферу Земли», — отметил доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Красноярского института физики СО РАН Сергей Карпов.

Напомним, в марте Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США зафиксировало огромный взрыв метеорита вблизи Камчатки. Это событие стало вторым подобным инцидентом за последние 30 лет.