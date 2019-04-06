Метеорит помітили в Росії. Фото: Vladtime

https://racurs.ua/ua/n120427-meteoryt-pomityly-u-nebi-nad-rosiyskym-krasnoyarskom-video.html

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Метеорит чи схожий на нього об'єкт зафіксували у суботу, 6 квітня, в російському місті Красноярськ.

Сьогодні о 18:50 за місцевим часом над містом пролетів метеорит. Його могли бачити у різних кінцях Красноярська, свідками польоту природного явища стали мешканці навколишніх населених пунктів. Миттєвий спалах та яскраву білу кулю змогли зняти водії на відеореєстратори. Про це повідомляє «Комсомольськая правда»

Місцеві мешканці, які стали свідками явища, розповідають, що яскрава хвостата куля полетіла паралельно землі в бік річки Єнісей. Невідомий об'єкт згорів у небі, а не впав, стверджують свідки.

За словами експертів, хоча яскраві метеори дуже рідко можна побачити, в сьогоднішній події немає нічого дивного.

«Так, яскраві боліди — явище досить нечасте. Якщо був спалах, то, швидше за все, об'єкт сягав до 10 см у діаметрі. Метеорит міг впасти або на поверхню, або увійти в атмосферу Землі», — зазначив доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Красноярського інституту фізики СО РАН Сергій Карпов.

Нагадаємо, у березні Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США зафіксувало величезний вибух метеорита поблизу Камчатки. Ця подія стала другим подібним інцидентом за останні 30 років.