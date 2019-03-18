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Такие инциденты случаются два-три раза в 100 лет

Гигантский взрыв метеорита возле Камчатки зафиксировало NASA (ФОТО)

18 мар 2019, 12:40
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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) зафиксировало огромный взрыв метеорита вблизи Камчатки, который стал вторым по масштабу инцидентом такого рода за последние 30 лет.

Впрочем, этот инцидент прошел почти незамеченным, поскольку эпицентр взрыва располагался над Беринговым морем. Соответственно, не было многочисленных фотографий и видеозаписей от свидетелей, как в случае падения Челябинского метеорита в 2013 году, сообщает BBC.

Взрыв метеорита произошел на высоте 25,6 км над поверхностью Земли в конце прошлого года — 18 декабря. Всего несколькометровый метеорит двигался со скоростью 32 км/ч., что привело к взрыву мощностью 173 килотонны — в десять раз больше, чем взрыв атомной бомбы в Хиросиме 6 августа 1945 года.

Эта энергия составляла 40% от мощности взрыва Челябинского метеорита.

В NASA отмечают, что подобные события случаются два-три раза в 100 лет. Но, поскольку, большинство поверхности нашей планеты покрыто водой, об этих инцидентах не всегда становится известно широкой общественности. Так, взрыв метеорита над Беринговым морем зафиксировали военные спутники.

След метеорного дыма, зафиксированный японским спутником Himawari. Также можно увидеть длинную тень, которую он отбрасывает, фото: Simon Proud

Напомним, NASA предупреждает о приближении к Земле крупного астероида EA2, который пролетит на небольшом расстоянии от нашей планеты.


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