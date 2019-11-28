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Ракурс
Инцидент произошел вчера в пункте пропуска «Борисполь», фото: 100city.ru

Незаконно посещал Крым: в «Борисполе» не пропустили приехавшего на кастинг российского актера

28 ноя 2019, 13:34
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Пограничники не пропустили в Украину российского актера, прибывшего для участия в кастинге одного из сериалов.

Инцидент произошел вчера в пункте пропуска «Борисполь», сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы (ГПСУ).

Оказалось, что россиянин в 2018 году въезжал во временно оккупированный Крым через закрытые пункты пропуска.

На этот раз на территорию Украины он прибыл рейсом из столицы Беларуси Минска.

После разговора с актером пограничники ему не только отказали в пропуске на территорию Украины, но и на три года запретили въезд в Украину.

Имени этого актера пограничники не называют.

Напомним, летом 2017 года в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма не пропустили российского музыканта Андрея Лысикова, солиста группы «Дельфин». В результате группе «Дельфин» пришлось выступать без солиста.

Источник: Ракурс


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