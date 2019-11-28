Инцидент произошел вчера в пункте пропуска «Борисполь», фото: 100city.ru

https://racurs.ua/n130073-nezakonno-poseschal-krym-v-borispole-pogranichniki-ne-propustili-priehavshego-na-kasting.html

Ракурс

Пограничники не пропустили в Украину российского актера, прибывшего для участия в кастинге одного из сериалов.

Инцидент произошел вчера в пункте пропуска «Борисполь», сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы (ГПСУ).

Оказалось, что россиянин в 2018 году въезжал во временно оккупированный Крым через закрытые пункты пропуска.

На этот раз на территорию Украины он прибыл рейсом из столицы Беларуси Минска.

После разговора с актером пограничники ему не только отказали в пропуске на территорию Украины, но и на три года запретили въезд в Украину.

Имени этого актера пограничники не называют.

Напомним, летом 2017 года в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма не пропустили российского музыканта Андрея Лысикова, солиста группы «Дельфин». В результате группе «Дельфин» пришлось выступать без солиста.