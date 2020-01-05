Зеленский отменил для Доктора Албана запрет на въезд в Украину (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n131643-zelenskiy-otmenil-dlya-doktora-albana-zapret-na-vezd-v-ukrainu-foto-video.htmlРакурс
Шведский певец нигерийского происхождения Доктор Албан, который был популярен в 90-х годах, опять может выступать в Украине. До этого шведу было запрещено въезжать в Украине, так как он посещал оккупированный Крым через территорию РФ.
Доктор Албан утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский посодействовал отмене данного запрета. Об этом певец сообщил в своем Instagram.
Швед заявил, что ему очень понравилась прогулка с президентом Украины по Киеву. В своем посте Доктор Албан назвал Крым «спорным полуостровом», а не оккупированным Россией, дав понять, что даже после снятия запрета на въезд в Украину он не изменил своих политических взглядов.
Meeting ukrainian president, president Zelensky. I was banned entering Ukraine because of my previous show in the disputed Crimea peninsula. With the presidents intervention I was able to get into Ukraine ��. Very good outing in Kiev with the president in the crowd.
Согласно украинскому законодательству, поездки в оккупированный Крым возможны лишь через украинские пункты пропуска, расположенные на административной границе полуострова с материковой Украиной.
Все граждане, въезжающие на полуостров со стороны Российской Федерации, вносятся в черный список и лишаются возможности въезда в Украину.