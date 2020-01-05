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Доктор Албан. Фото: NaviStom

Зеленский отменил для Доктора Албана запрет на въезд в Украину (ФОТО, ВИДЕО)

5 янв 2020, 09:56
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Шведский певец нигерийского происхождения Доктор Албан, который был популярен в 90-х годах, опять может выступать в Украине. До этого шведу было запрещено въезжать в Украине, так как он посещал оккупированный Крым через территорию РФ.

Доктор Албан утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский посодействовал отмене данного запрета. Об этом певец сообщил в своем Instagram.

Доктор Албан и Владимир Зеленский. Фото: Instagram

Швед заявил, что ему очень понравилась прогулка с президентом Украины по Киеву. В своем посте Доктор Албан назвал Крым «спорным полуостровом», а не оккупированным Россией, дав понять, что даже после снятия запрета на въезд в Украину он не изменил своих политических взглядов.

Согласно украинскому законодательству, поездки в оккупированный Крым возможны лишь через украинские пункты пропуска, расположенные на административной границе полуострова с материковой Украиной.

Все граждане, въезжающие на полуостров со стороны Российской Федерации, вносятся в черный список и лишаются возможности въезда в Украину.

Источник: Ракурс


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