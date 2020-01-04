Мінімальна зарплата в Україні перевищила «мінімалки» в РФ і Білорусі

Зарплата. Фото: Дебет-Кредит

https://racurs.ua/ua/n131632-minimalna-zarplata-v-ukrayini-perevyschyla-minimalky-v-rf-i-bilorusi.html

Ракурс

Мінімальна зарплата в Україні вперше за всі роки незалежності перевищила у доларовому і євро еквіваленті рівень мінімальних зарплат у Росії і Білорусі. На зростання мінімальної зарплати вплинуло зміцнення національної валюти по відношенню до долара і євро.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Сергій Ніколайчук.

Чиновник зазначив, що з 1 січня мінімальна зарплата в Україні зросла до 4 тис. 723 грн, що за офіційним курсом НБУ становить 199,4 дол.

У Росії мінімальна зарплата становить 12 тис. 130 руб., що за курсом ЦБ РФ становить 195,9 дол. У Білорусі «мінімалка» дорівнює 375 руб., що становить 177,75 дол.

Якщо порівняти мінімальні зарплати в євро, то в Україні вона складе 178,75 євро, в Росії — 174,84 євро, а в Білорусі — 159,29 євро.

Як раніше писав «Ракурс», із 1 січня 2020 року мінімальна зарплата в Україні підвищилася на 13,2%.