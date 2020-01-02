Зарплати в Україні в 2020 році зростуть на 10% — Милованов

Тимофій Милованов. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/ua/n131562-zarplaty-v-ukrayini-v-2020-roci-zrostut-na-10-mylovanov.html

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Зарплати в Україні будуть і далі рости високими темпами і в 2020 році збільшаться на 10%.

Такий оптимістичний прогноз зробив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов у своєму Facebook.

Чиновник стверджує, що вже чотири роки поспіль в Україні спостерігається постійне зростання зарплат. За 11 місяців 2019 року реальна зарплата була на 9,6% вище, ніж в аналогічному періоді 2018 року.

Милованов вважає, що купівельна спроможність середньої зарплати по Україні вже перевищила докризовий рівень 2013 року. Міністр припускає, що в 2020 році зарплати по Україні підвищаться на 10%.

На думку Милованова, найбільше рівень зарплати зросте у кваліфікованих працівників галузей, у які надходять інвестиції. Уточнювати галузі Милованов не став.

Чиновник вважає, що зростання зарплат сповільнить міграцію із країни робочої сили, а деякі висококваліфіковані робітники і зовсім повернуться назад до України.