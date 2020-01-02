Зарплаты в Украине в 2020 году вырастут на 10% — Милованов

Тимофей Милованов. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/n131562-zarplaty-v-ukraine-v-2020-godu-vyrastut-na-10-milovanov.html

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Зарплаты в Украине будут и дальше расти высокими темпами и в 2020 году увеличатся на 10%.

Такой оптимистичный прогноз сделал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в своем Facebook.

Чиновник утверждает, что уже четыре года подряд в Украине наблюдается постоянный рост зарплат. За 11 месяцев 2019 года реальная зарплата стала на 9,6% выше, чем была в аналогичном периоде 2018 года.

Милованов считает, что покупательская способность средней зарплаты по Украине уже превысила докризисный уровень 2013 года. Министр предполагает, что в 2020 году зарплаты по Украине повысятся на 10%.

По мнению Милованова, больше всего уровень зарплаты возрастет у квалифицированных работников отраслей, в которые приходят инвестиции. Уточнять отрасли Милованов не стал.

Чиновник полагает, что рост зарплат замедлит миграцию из страны рабочей силы, а некоторые высококвалифицированные рабочие и вовсе вернутся назад в Украину.