Конфісковане майно у Курченка на Харківщині повернуто державі

Сергій Курченко. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/ua/n131631-konfiskovane-mayno-u-kurchenka-na-harkivschyni-povernuto-derjavi.html

Ракурс

Конфісковане майно олігарха Сергія Курченка в Харкові і Харківській області нарешті повернуто державі. Йдеться про приміщення харківського стадіону «Металіст» і тренувальну базу, розташовану в передмісті Харкова.

Про внесення конфіскованих об'єктів нерухомості до Державного реєстру нерухомого майна повідомила прес-служба Харківської обласної державної адміністрації.

До реєстру внесено такі об'єкти, розташовані по вулиці Плеханівській, 65 (територія стадіону «Металіст»):

VIP-сектор;

підтрибунні приміщення південної і північної трибун;

футбольна академія.

Також до реєстру внесена тренувальна база «Високий», розташована в селищі Високий під Харковом.

Нагадаємо, що на початку грудня 2019 року голова Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що частина приміщень стадіону «Металіст», частина дитячої футбольної академії «Металіста», тренувальна база «Високий» та інші об'єкти нерухомості, які буди конфісковані у Курченка, так і не прийняті в управління Харківської ОДА.

Фактично конфіскованим майном користувалися треті особи, хоча 11 квітня 2018 року розпорядженням Кабміну майнові комплекси, конфісковані у ВАТ «Футбольний клуб «Металіст», ТОВ «Металіст Холдинг» і «Металіст арена», передавалися до сфери управління Харківської ОДА.