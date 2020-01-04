Конфискованное имущество Курченко на Харьковщине возвращено государству

Конфискованное имущество Курченко на Харьковщине возвращено государствуhttps://racurs.ua/n131631-konfiskovannoe-imuschestvo-kurchenko-na-harkovschine-vozvrascheno-gosudarstvu.htmlРакурс
Конфискованное имущество олигарха Сергея Курченко в Харькове и Харьковской области наконец-то возвращено государству. Речь идет о помещениях харьковского стадиона «Металлист» и тренировочной базе, расположенной в пригороде Харькова.
О внесении конфискованных объектов недвижимости в Государственный реестр недвижимого имущества сообщила пресс-служба Харьковской областной государственной администрации.
В реестр внесены следующие объекты, расположенные по улице Плехановской, 65 (территория стадиона «Металлист»):
- VIP-сектор;
- подтрибунные помещения южной и северной трибун;
- футбольная академия.
Также в реестр внесена тренировочная база «Высокий», расположенная в поселке Высокий под Харьковом.
Напомним, что в начале декабря 2019 года председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что часть помещений стадиона «Металлист», часть детской футбольной академии «Металлиста», тренировочная база «Высокий» и другие объекты недвижимости, конфискованные у Курченко, так и не приняты в управление Харьковской ОГА.
Фактически конфискованным имуществом пользовались третьи лица, хотя 11 апреля 2018 года распоряжением Кабмина имущественные комплексы, конфискованные у ОАО «Футбольный клуб «Металлист», ООО «Металлист Холдинг» и «Металлист арена», передавались в сферу управления Харьковской ОГА.