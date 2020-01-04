Минимальная зарплата в Украине превысила «минималки» в РФ и Беларуси

Зарплата. Фото: Дебет-Кредит

https://racurs.ua/n131632-minimalnaya-zarplata-v-ukraine-prevysila-minimalki-v-rf-i-belarusi.html

Ракурс

Минимальная зарплата в Украине впервые за все годы независимости превысила в долларовом и евро эквиваленте уровень минимальных зарплат в России и Беларуси. На рост минимальной зарплаты повлияло укрепления национальной валюты по отношению к доллару и евро.

Об этом сообщил на своей страничке в Facebook заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук.

Чиновник отметил, что с 1 января минимальная зарплата в Украине возросла до 4 тыс. 723 грн, что по официальному курсу НБУ составляет 199,4 долл.

В России минимальная зарплата составляет 12 тыс. 130 руб., что по курсу ЦБ РФ равно 195,9 долл. В Беларуси «минималка» равна 375 руб., что составляет 177,75 долл.

Если сравнить минимальные зарплаты в евро, то в Украине она составит 178,75 евро, в России — 174,84 евро, а в Беларуси — 159,29 евро.

Как ранее писал «Ракурс», с 1 января 2020 года минимальная зарплата в Украине повысилась на 13,2%.